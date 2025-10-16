Publicada em 16/10/2025 às 10h16
A Prefeitura de Nova Mamoré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), dará continuidade às ações de imunização voltadas aos alunos da rede municipal de ensino. Nesta quinta-feira, 16 de outubro, a equipe de saúde estará na Escola Laurinda Groff para aplicar vacinas previstas no calendário nacional.
O atendimento ocorrerá em dois períodos: das 9h às 11h30 e das 14h30 às 16h30. A administração municipal reforça a orientação para que pais e responsáveis apresentem a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes, permitindo a verificação e atualização das doses pendentes.
A iniciativa integra o cronograma permanente de ações da Semusa e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e fortalecer a prevenção de doenças entre os estudantes do município.
