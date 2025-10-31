CABE RECURSO

TRE de Rondônia suspende diretório municipal do União Brasil no interior por ausência de prestação de contas

Decisão da 26ª Zona Eleitoral de Ariquemes acata pedido do Ministério Público de Rondônia e determina suspensão da anotação do partido até a regularização das contas referentes ao exercício financeiro de 2024