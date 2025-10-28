Thiago Flores garante mais de R$ 2,5 milhões em emendas para infraestrutura, segurança e educação

Publicada em 28/10/2025 às 13h40
O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) confirmou o depósito de mais de R$ 2,5 milhões em emendas parlamentares, já disponíveis nas contas das prefeituras de diversos municípios de Rondônia. Os recursos vão beneficiar áreas essenciais como saneamento, infraestrutura urbana e rural, segurança pública e educação, atendendo demandas apresentadas por vereadores e lideranças locais.
Em Alto Paraíso, foram destinados R$ 700 mil para a aquisição de tubos de aço corrugado, que serão utilizados em obras de drenagem e saneamento básico nas ruas do município. A ação, articulada em parceria com os vereadores Valmir Tiririca, Zé Ceará e Eliseu Batista, vai resolver antigos problemas de alagamentos e garantir mais qualidade de vida para a população.
Para Cujubim, Thiago Flores anunciou o depósito de R$ 450 mil para a implantação de um sistema de vídeo monitoramento em pontos estratégicos da cidade, em parceria com a Polícia Militar. A emenda, viabilizada a pedido da vereadora Renata e do apoiador Carlos da Fama, vai fortalecer a segurança pública e proporcionar mais tranquilidade para as famílias do município.
No município de Buritis, R$ 300 mil já estão na conta da prefeitura para a compra de tubos de aço corrugado, destinados a obras de drenagem e recuperação de ruas. O recurso atende solicitação do vereador José Lopes e vai ajudar a evitar alagamentos, garantindo o direito de ir e vir e fortalecendo o sistema de saneamento local.
Em Ariquemes, o deputado destinou R$ 900 mil para a construção de um pátio coberto na Escola Estadual Roberto Turbay. O investimento vai proporcionar mais conforto e segurança para alunos e servidores, além de criar um espaço adequado para atividades esportivas, culturais e pedagógicas, beneficiando centenas de estudantes.
Já em Machadinho d’Oeste, Thiago Flores confirmou o depósito de R$ 200 mil para a aquisição de tubos de aço corrugado, atendendo ao pedido dos vereadores Investigadora Ironeide e Fábio Toledo. O objetivo é fortalecer a infraestrutura rural, melhorando a drenagem e o tráfego nas estradas que ligam comunidades e propriedades agrícolas, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para quem vive e trabalha no campo.
“Esses investimentos são resultado do compromisso com o desenvolvimento dos municípios de Rondônia. São ações concretas que impulsionam a infraestrutura, a segurança e a educação, gerando impacto real na vida das pessoas”, destacou o deputado Thiago Flores.
