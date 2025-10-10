“Surpresa quente”: Luiza Ambiel grava com ex de Andressa Urach e reacende rivalidade

Publicada em 10/10/2025 às 17h30
Luiza Ambiel, de 53 anos, voltou a chamar atenção ao revelar que gravou uma nova cena de conteúdo adulto com o ator Kylian Cria — ex-namorado de Andressa Urach — e com a participação da atual esposa dele, Brena Barbosa. A ex-Fazenda contou que a gravação foi uma surpresa preparada pelo ator.
“Ele fez essa surpresa para mim”, disse Luiza, lembrando que o primeiro trabalho ao lado de Kylian já havia ganhado grande repercussão nas redes e acabou rendendo o convite para uma nova parceria.
A novidade reacende a rivalidade entre Ambiel e Andressa Urach, que trocaram provocações públicas no passado, após o anúncio da primeira gravação entre Luiza e o ator. Na época, Urach ironizou a ex-Banheira do Gugu.
“Gente, a velha da banheira, para ganhar dinheiro no pornô, precisa pegar meu ex pra sair nos sites. Eu tenho que rir, né? Essas velhas pegam todos os meus ex. Querem vender no pornô e pegam os meus ex. Mamãe escolhe os boy gatos, né?”, declarou a modelo na ocasião.
Mesmo após as críticas, Luiza segue firme no segmento adulto e mostra que não se abala com os comentários. A nova produção com Kylian e Brena já desperta curiosidade entre fãs e promete repetir o sucesso da anterior.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!