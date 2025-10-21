SINTERO Ata nº 30 de 2025 é publicada pela Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais-CEEXT
Por SINTERO
Publicada em 21/10/2025 às 11h15
O Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) informa que a 

 ATA n° 30/2025, da Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima, foi publicada. No total, 31 processos foram analisados e deliberados.

Acesse o documento completo aqui.

Veja, abaixo, as Atas publicadas em 2025:

TRANSPOSTOS
