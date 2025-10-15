SINJUR manifesta sua profunda solidariedade e apoio ao colega Matheus Rocha, Oficial de Justiça da Comarca de Ipixuna-PA

Publicada em 15/10/2025 às 14h18
O SINJUR - Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Rondônia manifesta sua profunda solidariedade e irrestrito apoio ao colega Matheus Rocha, Oficial de Justiça da Comarca de Ipixuna, Pará, que foi vítima de disparos de arma de fogo durante o cumprimento de seus deveres funcionais na Comunidade Balalaica.
Felizmente, o colega não sofreu ferimentos, mas o episódio é um grave alerta que evidencia os riscos e a violência a que os Oficiais de Justiça, essenciais para a concretização da Justiça, estão expostos diariamente em todo o Brasil.
Reiteramos nosso compromisso com a luta por melhores condições de trabalho e, em especial, por mais segurança para todos os agentes públicos do Poder Judiciário, em especial para os Oficiais e Oficialas de Justiça que atuam na ponta, materializando as decisões judiciais.
Nos unimos ao SINDOJUS-PA na cobrança por providências imediatas dos Tribunais de Justiça para garantir segurança e condições adequadas no cumprimento das ordens judiciais.
ANDRÉ DE SOUZA COELHO
Diretor Presidente do SINJUR
Comentários
Seja o primeiro a comentar!