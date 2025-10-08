SINJUR convoca seus filiados para adesão à ação do Adicional de Incentivo; benefício previsto no PCCS

Publicada em 08/10/2025 às 14h30
O Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) informa aos filiados aposentados que, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a propositura de ação judicial referente ao Adicional de Incentivo, benefício previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).
Na mesma Assembleia, também foi aprovada a contratação de uma nova banca de advogados, que ficará responsável por conduzir o processo, garantindo a defesa dos interesses da categoria e a busca pela efetivação deste direito.
Para ser incluído na ação, é obrigatório o preenchimento e envio do Termo de Autorização, documento que autoriza o sindicato e os escritórios jurídicos a atuarem em nome de cada filiado.
O documento já está disponível para download no site do SINJUR (abaixo). Após imprimir e assinar, o filiado deve encaminhá-lo por um dos canais de atendimento da entidade.
Como enviar o termo assinado
E-mail:[email protected]
WhatsApp: (69) 99247-4603
Entrega presencial: Sede do SINJUR – Rua Venezuela, 1082, Bairro Nova Porto Velho, Porto Velho – RO.
O SINJUR reforça a importância do envio do termo de autorização, uma vez que somente com a formalização será possível a inclusão dos aposentados na ação judicial que busca assegurar a efetivação do Adicional de Incentivo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!