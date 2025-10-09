Serviços de manutenção na RO-459, sentido município de Alto Paraíso são iniciados pelo Governo

Publicada em 09/10/2025 às 14h41
Equipes do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) iniciaram, na quarta-feira (8), a execução dos serviços de roçagem mecanizada em um trecho de 29 quilômetros da BR-364, sentido município de Alto Paraíso, na RO-459. Os serviços estão sendo executados pela Usina de Asfalto de Ariquemes, assegurando a melhoria na trafegabilidade e na segurança dos usuários.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que a conservação das rodovias é importante para oferecer maior segurança e trafegabilidade, fortalecendo o escoamento da produção e contribuindo na qualidade de vida dos rondonienses.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes explicou que essas ações de manutenção preventiva são para preservar a trafegabilidade nas rodovias. “O trabalho das nossas equipes é constante e planejado. A manutenção preventiva evita danos maiores ao pavimento e assegura que o motorista encontre estradas em boas condições durante todo o ano. Esse cuidado diário é o que faz a diferença na qualidade das nossas rodovias”.
O gerente da Usina de Asfalto de Ariquemes, Emerson Santos explicou que os trabalhos estão sendo realizados de forma planejada e com atenção às condições da pista. Segundo ele, esse tipo de serviço contribui para melhorar a visibilidade dos motoristas, facilitar a drenagem das águas pluviais e garantir mais segurança ao tráfego. “A roçada é essencial para manter a visibilidade e evitar que a vegetação invada a rodovia. Isso reduz o risco de acidentes e facilita o deslocamento diário da população. Nossa equipe está empenhada em deixar o trecho limpo e seguro para quem trafega pela RO-459”, destacou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!