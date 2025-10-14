Semasf promove o desenvolvimento pessoal e social por meio da arte

Publicada em 14/10/2025 às 16h45
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), retomou as oficinas de pintura nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do Jardim dos Migrantes, Roda Moinho e no Centro de Convivência Viver Bem (CCVB). As atividades integram o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e têm como objetivo incentivar a arte, a criatividade e a integração social entre os participantes.
As oficinas de pintura, oferecidas pela Semasf, visam fortalecer os vínculos comunitários e familiares, proporcionando um espaço de interação social, expressão criativa e aprendizado coletivo. Nas atividades todos têm a oportunidade de conviver, trocar experiências e desenvolver autonomia. Além de promover bem-estar e senso de pertencimento, as pinturas podem se tornar uma fonte de renda e aperfeiçoamento de habilidades manuais.
De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Sirlene Muniz, a iniciativa atende a uma demanda da população. “A iniciativa faz parte dos programas de inclusão da Semasf e busca abrir caminhos para que os participantes compartilhem experiências, fortaleçam os laços entre si e adquiram novos aprendizados, que podem inclusive se transformar em uma oportunidade de renda. As oficinas estão abertas aos usuários do CRAS Jardim dos Migrantes, Roda Moinho e do Centro de Convivência Viver Bem”, destacou.
A Semasf reforça que as oficinas de pintura têm como foco promover o desenvolvimento pessoal e social através da arte, estimulando a criatividade, autoestima, bem-estar emocional e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Fotos: Elaine Antunes
