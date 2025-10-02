Secretaria de Saúde abre oficialmente a Campanha Outubro Rosa com programação especial

Publicada em 02/10/2025 às 09h03
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizou nesta quarta-feira, 1º de outubro, a abertura oficial da Campanha Outubro Rosa, ocorrida na Câmara Municipal de Vereadores. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a prevenção e a detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo mais frequente entre as mulheres, depois do câncer de pele. Somente no Brasil, foram estimados 73,6 mil novos casos para 2024, o que representa 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Já o câncer do colo do útero é o terceiro mais incidente no país, com previsão de 17 mil novos registros anuais no triênio 2023-2025.
Durante a abertura, o público acompanhou a palestra “Autoestima das Mulheres e a importância para o fortalecimento da vida”, ministrada pela psicóloga Lady Daiana, e a apresentação cultural da cantora Andressa Venceslau. Ao final, foi realizada uma mesa-redonda que reuniu profissionais da saúde e convidadas para debater sobre o tema “Mulher: Seu Corpo é Sua Vida”.
Ao longo de outubro, o município realizará diversas atividades dentro da campanha, incluindo coleta de exames preventivos e mamografias em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Nesta quinta-feira, 2, acontece a “Manhã Rosa”, voltada para gestoras das UBSs, coordenadoras da Atenção Primária em Saúde (APS) e da Vigilância.
A mobilização também se estende ao Hospital do Amor, que promove diariamente a Semana Rosa, com exames de mamografia para mulheres de 40 a 69 anos, além de preventivos e atendimentos de saúde bucal para mulheres de 25 a 64 anos que já tenham iniciado a vida sexual.
Entre os dias 8 e 30 de outubro, a ação “Noite Rosa” volta a ser realizada em todas as UBSs do município, oferecendo atendimento noturno conforme cronograma:
Segunda-feira: UBS Liro Hoesel (Cristo Rei);
Terça-feira: UBS Industrial e UBS Luís Valdez (Setor 12);
Quarta-feira: UBS Afonso Mansur (BNH) e UBS Vitalina Gentil (São José);
Quinta-feira: UBS Carlos Mazala (Setor 19);
Sexta-feira: UBS Leonardo (Alto Alegre).
A programação será encerrada no dia 31 de outubro, com o “Dia D da Saúde da Mulher”, que contará com atividades especiais em todas as UBSs.
