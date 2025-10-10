“Se enxerga”: Jojo Todynho rebate seguidora após comentário ofensivo sobre seu corpo

Publicada em 10/10/2025 às 17h12
Jojo Todynho voltou a mostrar que não leva desaforo para casa. A cantora e influenciadora respondeu com ironia e firmeza a uma seguidora que a atacou nas redes sociais, criticando sua aparência após a cirurgia bariátrica.
Durante uma interação nos stories do Instagram, uma internauta escreveu que o corpo da artista estava “orível” e que sua cabeça seria “desproporcional”. A resposta de Jojo foi imediata:
“Sinceramente, eu queria entender o seu português. Queria entender uma pessoa que fala sobre a cabeça do outro, mas não vê a própria cabeça.”
A funkeira prosseguiu, comentando o visual da crítica e pedindo mais empatia:
“Porque esse seu cabelo de boneca não tá legal, minha amiga. Vê bem se você tá podendo falar de alguém, hein gata. Se enxerga, olha pra dentro de si, pro seu interior. Tua carranca também não é legal.”
A reação viralizou e foi amplamente apoiada pelos fãs, que elogiaram a postura de Jojo em defender sua autoestima diante de ataques recorrentes. Desde que iniciou o processo de emagrecimento, ela tem lidado com cobranças e comentários sobre o corpo — algo que já admitiu ser cansativo.
Nos mesmos stories, a cantora também falou sobre o relacionamento com o namorado, o oficial do Exército Thiago Gonçalves, e descartou pressa para casamento ou filhos.
“O futuro a Deus pertence. Tudo na nossa vida tem que ser com Deus no começo, no meio e no fim.”
Jojo Todynho, que mantém presença constante nas redes sociais compartilhando rotina, treinos e opiniões, também abordou recentemente outra polêmica: um vídeo de um ambulante alegando não ter recebido ajuda dela. Na ocasião, ela foi direta:
“Eu não tenho obrigação. A única obrigação que eu tenho é com a minha avó. A gente ajuda quando quer e quando pode.”
Autêntica e sem filtros, Jojo segue transformando críticas em posicionamento — e reforçando que respeito é essencial, inclusive no ambiente digital.
