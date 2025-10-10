Rússia lança ataque em massa e deixa Kiev e regiões sem energia e gás

Publicada em 10/10/2025 às 11h00
A Rússia lançou na madrugada desta quinta-feira (10) um ataque em larga escala contra a Ucrânia, mirando instalações de energia e provocando cortes de eletricidade e gás nas regiões de Kiev (norte), Zaporíjia (sudeste) e Dnipropetrovsk (centro), segundo autoridades locais.
A empresa pública de gás de Zaporíjia informou nas redes sociais que as infraestruturas da capital regional foram danificadas, o que a obrigou a suspender temporariamente o fornecimento de gás natural.
Em Kiev, o metrô opera com restrições, devido às interrupções no abastecimento de energia causadas pelos bombardeios russos. Já a companhia privada DTEK relatou que parte da capital permanece sem luz após os ataques à rede elétrica.
O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou que mais de dez pessoas ficaram feridas, mas não há registro de mortes até o momento.
Em Dnipropetrovsk, o governador regional confirmou ataques russos ao sistema energético de Dnipro, Kamiansk e Krivi Rig, realizados com drones e mísseis.
Nos últimos dias, a Rússia tem intensificado os bombardeios contra infraestruturas ucranianas de gás e eletricidade, estratégia que visa enfraquecer a capacidade energética do país antes do inverno.
O presidente Volodimir Zelensky prometeu responder aos ataques e ordenou o reforço das capacidades de defesa e ataque de longo alcance da Ucrânia.
