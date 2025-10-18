Rondônia se prepara para um dos maiores seminários sobre Reforma Tributária da região Norte

Publicada em 18/10/2025 às 10h45
Faltando poucos dias para a realização do 1º Seminário “Desmistificando a Reforma Tributária: Um Olhar no Futuro”, o evento já conta com mais de mil inscritos, consolidando-se como um dos maiores espaços de debate sobre o novo modelo tributário no Norte do país. A iniciativa é uma realização do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), e conta com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RO), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Rondônia (Fecomércio-RO), Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (Facer-RO) e do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Rondônia (CMEC).
Com uma programação intensa, o seminário acontece na terça-feira (21), das 8h às 18h, em novo local, no auditório de uma instituição de ensino superior privada, localizada Rua Matrinchã, 996 – Bairro Lagoa, em Porto Velho. O evento vai reunir especialistas de renome nacional, representantes do setor produtivo, gestores públicos, profissionais da contabilidade e do direito, além de estudantes e servidores estaduais e municipais.
Entre os principais temas em destaque, estão o lado social da Reforma Tributária e o cashback como incentivo à formalização, os impactos para empresas e setor produtivo as mudanças no Simples Nacional, a nova forma de fiscalização da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS-Federal) e Imposto sobre Bens e Serviços (IBS-Estadual e Municipal), o contencioso administrativo e os reflexos nas compras públicas.
Um dos destaques do evento é a presença do diretor de programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, vinculada ao Ministério da Fazenda, economista e pesquisador do Ipea, Rodrigo Octávio Orair, referência nacional em finanças públicas e política fiscal. Também participarão especialistas dos estados do Paraná, Bahia, Roraima e São Paulo, além de auditores da Sefin Rondônia, que trarão experiências práticas e regionais sobre os impactos da Reforma.
Para o secretário de Finanças, Luís Fernando Pereira da Silva, o número de inscritos demonstra o interesse e a importância do tema. “Estamos muito satisfeitos com a adesão expressiva do público. A Reforma Tributária representa uma mudança estrutural que afeta diretamente empresas, governos e cidadãos. Este seminário é uma oportunidade para tirar dúvidas, compreender as novas regras e preparar Rondônia para essa nova realidade fiscal”, destacou o secretário, reforçando o convite à participação de todos.
As inscrições são gratuitas e permanecem abertas. Para garantir a participação, basta acessar o link.
