PRF apreende arma de fogo durante fiscalização de trânsito em Vilhena

Publicada em 11/10/2025 às 09h45
Rondônia, 10 de outubro de 2025 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, nesta madrugada de sexta-feira, prendeu um homem durante fiscalização de trânsito, no km 17 da BR 174, em Vilhena.
Durante a abordagem a uma motocicleta, a equipe policial percebeu um volume anormal sob as vestes do motociclista, constatando que ele portava, na região da cintura, um revólver calibre.38, municiado com seis cartuchos intactos.
Ao ser questionado pelos policiais sobre a documentação da arma e autorização para porte, o motorista afirmou não possuir. Diante dos fatos, foi realizada a busca pessoal no indivíduo, sendo localizado no bolso de sua bermuda cerca de 2 gramas de substância análoga à cocaína.
O veículo foi recolhido ao pátio devido à ausência de condutor habilitado e restrição no documento veicular. O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil no município para demais providências.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!