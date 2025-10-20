PREVISÃO DO TEMPO: segunda-feira (20) de pancadas de chuvas no Norte

Publicada em 20/10/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta segunda-feira (20), indica muitas pancadas de chuvas.
Em todos os estados, predominam pancadas de chuvas com trovoadas isoladas, principalmente no Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e no Tocantins. Grande parte do Pará também sofre da mesma condição, como os municípios de São Félix do Xingu e Óbidos.
Muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas atingem o extremo norte do Pará, como em Almeirim e na capital Belém, e em todo o Amapá.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco, e a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista e em Palmas; A umidade relativa do ar varia entre 40% e 97%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
