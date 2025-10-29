PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (29) de muitas nuvens com pancadas isoladas no Norte

Publicada em 29/10/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quarta-feira (29), indica pancadas de chuva.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o perigo potencial de chuvas intensas no sudoeste do Amazonas, em Atalaia do Norte, e em todo Acre e em Rondônia. Atenção maior para as regiões dos municípios de Envira e Itamarati, no Amazonas, Feijó e a capital Rio Branco, no Acre, e a capital Porto Velho, em Rondônia, em que a advertência é de perigo de chuvas intensas.
A manhã é marcada por muitas nuvens em todos os sete estados, exceto em Tocantins, em que predominam poucas nuvens. Pancadas de chuva isoladas afetam toda extensão do Amazonas, boa parte de Rondônia, o sudoeste de Roraima e do Pará, nos municípios de Rorainópolis e Itaituba, respectivamente. O dia começa com chuvas isoladas no Acre e em partes de Rondônia, como em Seringueiras.
Durante a tarde, as pancadas de chuva com trovoadas avançam e atingem todos os estados, exceto o Tocantins, que segue com o tempo firme. Ao sul do Pará e de Tocantins, em São Félix do Xingu e em Lagoa da Confusão, se concentram chuvas isoladas.
À noite, as pancadas de chuvas persistem em todo território do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá e boa parte do Pará, atingindo Belém. O restante dos territórios segue com a condição de muitas e poucas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 39°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
