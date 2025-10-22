PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (22) de pancadas de chuvas no Norte
Por Amanda Canellas
Publicada em 22/10/2025 às 07h50
 A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quarta-feira (22), indica muitas pancadas de chuvas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o perigo potencial de chuvas intensas em boa parte do Amazonas, Pará e Tocantins, e nos municípios de Cacoal e Jaru, em Rondônia.

O dia é marcado por pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em toda extensão dos setes estados nortistas. Em quase todo Amazonas e nos municípios de Jacareacanga, no Pará, e Cujubim, em Rondônia, a previsão é de pancadas com trovoadas. A condição se repete no período da noite.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, também em Rio Branco e em Porto Velho. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

