PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (22) de pancadas de chuvas no Norte

Publicada em 22/10/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quarta-feira (22), indica muitas pancadas de chuvas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o perigo potencial de chuvas intensas em boa parte do Amazonas, Pará e Tocantins, e nos municípios de Cacoal e Jaru, em Rondônia.
O dia é marcado por pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em toda extensão dos setes estados nortistas. Em quase todo Amazonas e nos municípios de Jacareacanga, no Pará, e Cujubim, em Rondônia, a previsão é de pancadas com trovoadas. A condição se repete no período da noite.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Palmas e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, também em Rio Branco e em Porto Velho. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!