PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (15) com chuvas intensas na Região Norte

Por Mariana Ramos / brasil61.com
Publicada em 15/10/2025 às 07h50
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para áreas da Região Norte, com baixo risco de corte de energia e alagamentos.
Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia e Tocantins começam o dia com muitas nuvens, pancadas de chuvas e trovoadas isoladas.
Amapá e Pará seguem o dia com sol e variações de nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 22°C, em Porto Velho e Palmas. Já a máxima será de 35°C, também em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 95%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
