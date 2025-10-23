PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem previsão de chuva intensa nesta quinta-feira (23)

Publicada em 23/10/2025 às 07h50
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuvas intensas para o Amazonas, Acre, Pará, Rondônia e Tocantins.
Pela manhã, o tempo fica instável em boa parte da Região Norte, com pancadas isoladas atingindo áreas do Amazonas, especialmente nos municípios de Manaus, Coari, Tefé e Itacoatiara.
No Acre, há possibilidade de chuva em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Sena Madureira. Já em Rondônia, o tempo amanhece encoberto, com registros de chuva em Porto Velho, Ji-Paraná e Cacoal. No Pará e em Tocantins, o sol aparece entre nuvens, mas há chance de pancadas leves em pontos isolados, principalmente em Santarém, Marabá, Parauapebas, Palmas e Araguaína.
Durante a tarde, as instabilidades se intensificam em toda a região. O Amazonas e o Acre devem registrar os maiores volumes de chuva, com possibilidade de trovoadas em áreas do centro-oeste e sul dos estados.
Em Rondônia, o tempo segue fechado, com chuvas persistentes entre Ariquemes, Vilhena e Candeias do Jamari. Já no Pará, o cenário é de pancadas fortes nas regiões norte e oeste, atingindo Óbidos, Alenquer, Altamira e Belém. No Tocantins, a chuva se espalha por cidades do centro e norte, como Gurupi, Guaraí e Colinas do Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio branco e Palmas. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Rio Branco. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!