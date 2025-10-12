PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade marca a Região Norte neste domingo (12)

Publicada em 12/10/2025 às 09h30
A previsão do tempo para este domingo (12) na Região Norte indica variação nas condições climáticas. Enquanto alguns estados devem enfrentar chuva e céu encoberto, outros terão tempo aberto e temperaturas elevadas.
No Amazonas e em Roraima, o céu fica com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. A instabilidade deve se intensificar no período da tarde, com possibilidade de trovoadas em pontos isolados.
No Acre, a condição é ainda mais intensa. O estado deve ter chuvas abrangentes e céu encoberto, especialmente na capital Rio Branco, onde a previsão indica tempo fechado e precipitação persistente durante boa parte do domingo.
O Amapá terá um comportamento oposto. A previsão é de tempo claro e ensolarado durante todo o dia, sem registro de chuva. Municípios como Pedra Branca do Amapari, Laranjal do Jari e Macapá devem enfrentar calor intenso e baixa nebulosidade.
Em Rondônia, a chuva marca presença em diferentes pontos do estado, com destaque para Pimenta Bueno, Pimenteiras do Oeste e Mirante da Serra, onde são esperadas pancadas de chuva ao longo do dia e céu predominantemente nublado.
No Pará, o tempo deve variar conforme a região. O Marajó e o Nordeste Paraense devem ter céu claro e sol firme, enquanto o Sudoeste do estado deve registrar chuvas isoladas. Municípios como Altamira, Novo Progresso e Itaituba sentirão esse efeito.
Já no Tocantins, a previsão indica pancadas de chuva em pontos isolados, especialmente na capital Palmas, além dos municípios de Peixe e Pium.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Porto Velho. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Macapá. A umidade relativa do ar varia entre 36% e 98%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
