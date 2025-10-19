PREVISÃO DO TEMPO: domingo (19) de pancadas isoladas no Norte

Publicada em 19/10/2025 às 09h30
A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste domingo (19), indica muitas pancadas de chuvas isoladas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo potencial de chuvas intensas no Acre, em Rondônia e no oeste do Amazonas, como em Barcelos e São Gabriel da Cachoeira.
Em todos os estados predominam muitas nuvens com pancadas isoladas, exceto no norte amazonense, no município de Oriximiná, no Pará, e em Roraima, em que a previsão é de pancadas com trovoadas isoladas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 98%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
