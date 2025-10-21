PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas intensas atingem o Norte do Brasil nesta terça-feira (21)

Publicada em 21/10/2025 às 07h50
A previsão do tempo para esta terça-feira (21) indica instabilidade em grande parte da Região Norte, com pancadas de chuva em todos os estados e risco de trovoadas localizadas ao longo do dia.
No Amazonas, o tempo segue chuvoso desde cedo em municípios como Manicoré, Tabatinga e Maués. À tarde, as precipitações se intensificam, com possibilidade de trovoadas na região central e no sul do estado.
No Pará, o dia começa com muitas nuvens e chuva isolada em Itaituba, Paragominas e Bragança. À tarde, o cenário se mantém, e há chance de pancadas mais fortes em áreas do Baixo Amazonas, como Monte Alegre e Alenquer.
Em Roraima, o dia será marcado por céu encoberto e chuva em diferentes pontos do estado. Municípios como Pacaraima, Bonfim e São João da Baliza podem registrar precipitações intercaladas com períodos de sol.
No Amapá, o tempo fica nublado durante todo o dia, com pancadas de chuva em Mazagão, Pedra Branca do Amapari e Calçoene. O Tocantins terá variação de nebulosidade, com sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva isoladas à tarde em Guaraí, Porto Nacional e Taguatinga.
No Acre, a previsão indica tempo fechado, com pancadas de chuva e trovoadas em Xapuri, Brasiléia e Plácido de Castro. À tarde, as instabilidades se espalham por todo o estado.
Já em Rondônia, o dia será de céu parcialmente nublado e pancadas de chuva no período da tarde em Jaru, Nova Mamoré e Pimenta Bueno, com chance de trovoadas isoladas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio branco e Porto Velho. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 98%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
