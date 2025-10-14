PREVISÃO DO TEMPO: Chuva predomina no Norte nesta terça-feira (14), com sol entre nuvens em alguns pontos

Publicada em 14/10/2025 às 08h00
A previsão do tempo indica tempo instável em toda a Região Norte nesta terça-feira (14). O céu deve permanecer nublado a encoberto, com chuvas intercaladas por períodos de sol.
No Amazonas e no Acre, a manhã já começa com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente nas regiões de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Manaus e Tefé.
No Pará, o tempo segue fechado em grande parte do estado, com chuvas desde o oeste até o litoral, atingindo municípios como Belém, Santarém e Altamira.
Em Rondônia e Tocantins, o sol aparece entre nuvens, mas há possibilidade de pancadas rápidas durante o dia, principalmente em Porto Velho e Palmas.
Nos estados de Roraima e Amapá, o tempo também deve ser instável, com chuvas típicas de verão entre Boa Vista e Macapá.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio branco. Já a máxima pode chegar a 38°C, em Rio Branco. A umidade relativa do ar varia entre 36% e 98%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
