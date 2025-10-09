PREVISÃO DO TEMPO: A quinta-feira (9) será de tempo instável em boa parte da Região Norte
Por Jullya Borges / brasil61.com
Publicada em 09/10/2025 às 07h50
Nos acompanhe pelo Google News

 No Acre, o dia começa com variação de nuvens e o tempo segue abafado. À tarde, há previsão de pancadas de chuva isoladas em Rio Branco, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, com trovoadas passageiras em pontos do interior.

No Amapá, o tempo permanece instável, com sol entre nuvens e chuva em momentos isolados, especialmente em Macapá, Santana e Oiapoque. O Amazonas tem um dia de tempo fechado e pancadas de chuva em praticamente todo o estado. Há previsão de trovoadas em Manaus, Parintins, Tefé, Coari e Tabatinga, com chuvas mais fortes no norte e no centro.

No Pará, o sol aparece entre nuvens, mas a tarde será de pancadas de chuva em diferentes regiões. As precipitações se concentram no oeste e no nordeste, atingindo Santarém, Altamira, Itaituba, Castanhal e Bragança. 

Em Rondônia, o dia começa com sol, mas pancadas de chuva podem chegar em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Cacoal. O tempo segue abafado, com sensação de calor e umidade em elevação.

Em Roraima, o dia será de tempo instável, com céu encoberto e chuvas frequentes em Boa Vista, Mucajaí e Rorainópolis. As pancadas devem ocorrer principalmente no período da tarde, acompanhadas de trovoadas isoladas.

No Tocantins, o tempo firme predomina no centro e no sul do estado, com sol em Palmas, Gurupi e Porto Nacional. Já no norte, especialmente em Araguaína, Tocantinópolis e Augustinópolis, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas no fim do dia.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 39°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
 

Geral Tempo
Imprimir imprimir