O deputado estadual Dr. Luís do Hospital, presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Rondônia, realizou na manhã desta terça-feira (7) uma visita institucional ao Hospital Infantil Cosme e Damião, em Porto Velho.
O parlamentar foi recebido pela diretora-geral da unidade, Fransciane Santana, e pelo gerente administrativo e financeiro, Paulo Pantoja. Durante o encontro, a direção apresentou o funcionamento da instituição e as principais demandas do hospital, que é referência no atendimento pediátrico de média e alta complexidade em todo o estado.
A visita teve como objetivo acompanhar de perto as atividades da unidade e ouvir as necessidades da equipe, reforçando o compromisso do deputado com o fortalecimento da rede pública de saúde infantil. Dr. Luís do Hospital destacou a importância do trabalho realizado pelo corpo técnico e reafirmou o empenho da Comissão de Saúde em buscar soluções e investimentos que garantam melhor estrutura e atendimento às crianças atendidas pelo SUS.
O Hospital Infantil Cosme e Damião é considerado um dos pilares da rede estadual de saúde, prestando atendimento especializado em diversas áreas pediátricas, incluindo urgência, internação e cirurgias. A ação faz parte da agenda de visitas técnicas do parlamentar, voltadas à fiscalização e ao aprimoramento das políticas públicas de saúde em Rondônia.
