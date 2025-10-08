Prefeitura Jaru disponibilizará ônibus nos bairros Jardim Europa e Primavera para levar e buscar crianças

Publicada em 08/10/2025 às 14h26
A Prefeitura de Jaru promove neste sábado, 11, mais uma edição do Projeto Criança Feliz. Para garantir o acesso ao evento, dois ônibus da frota municipal estarão fazendo o transporte de ida e volta das crianças que moram nos bairros Jardim Europa e Primavera.
O ponto de partida dos ônibus será nas praças dos respectivos bairros, a partir das 15h. As crianças só poderão embarcar acompanhadas dos pais ou responsáveis, que deverão estar com documento de identificação próprio e também do menor de idade.
A festa terá início às 16h, no Estádio Leal Chapelão, e contará com brincadeiras, animações infantis, pintura facial, brinquedos infláveis, pula-pula, distribuição gratuita de doces, refrigerantes, pipoca, picolés, algodão doce, brinquedos e o sorteio de mais de 80 bicicletas para crianças de até 12 anos.
O evento é promovido pela Prefeitura e organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, e conta com a colaboração dos parceiros Grupo Irmãos Gonçalves, Novalar, Cairu, Associação Comercial e Industrial de Jaru, Vanvera, Dydyo, Tend Tudo, Sicoob Centro e Cresol.
