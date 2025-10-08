CRIANÇA FELIZ 2025

Prefeitura Jaru disponibilizará ônibus nos bairros Jardim Europa e Primavera para levar e buscar crianças

A festa terá início às 16h, no Estádio Leal Chapelão, e contará com brincadeiras, animações infantis, pintura facial, brinquedos infláveis, pula-pula, distribuição gratuita de doces, refrigerantes