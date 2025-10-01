Prefeitura de Vilhena realiza revitalização da pista de caminhada da Avenida Paraná

Publicada em 01/10/2025 às 08h30
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), deu início na última semana ao projeto de revitalização da pista de caminhada da Avenida Paraná.
O planejamento da Semosp prevê o recapeamento de toda a extensão da pista, que totaliza 2.300 metros, abrangendo o trecho que vai desde a Rua 916, no bairro Nova Esperança, até a BR-364, no Jardim Eldorado.
A obra é executada com a aplicação de massa asfáltica, um procedimento que assegurará a qualidade da superfície e proporcionará mais segurança e conforto aos usuários da pista. Além do recapeamento, o projeto inclui a regularização do meio-fio.
Uma emenda parlamentar do deputado Luizinho Goebel, no valor de R$ 302 mil, assegurou a aquisição dos insumos para o recapeamento da pista. A revitalização está sendo realizada por execução própria, através da equipe da Semosp.
