Prefeitura de Porto Velho oferece 152 novas oportunidades de emprego pelo Sine Municipal

Publicada em 21/10/2025 às 10h30
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), está oferecendo 152 novas oportunidades de emprego nesta semana, por intermédio do Sine Municipal. As vagas contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao superior, e fazem parte da política de inclusão e incentivo à geração de renda na capital.
O Sine Municipal destaca o atendimento humanizado e gratuito, voltado para orientar e encaminhar profissionais ao mercado de trabalho, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e social do município.
VAGAS DISPONÍVEIS
Nível Superior – 4 vagas
• 3 Estagiários de Engenharia Civil ou Arquitetura
• 1 Engenheiro Civil
Ensino Médio – 140 vagas
• 85 Vendedores Externos (Consultores de Vendas / PJ)
• 10 Atendentes de Farmácia
• 9 Auxiliares de Armazenamento
• 6 Ajudantes de Entregas
• 5 Ajudantes de Carga e Descarga de Mercadorias
• 4 Empregadas Domésticas
• 4 Vendedores Internos
• 2 Técnicos em Climatização
• 2 Motoristas Categoria D
• 2 Auxiliares de Serviços Gerais
• 2 Conferentes de Estoque
• 2 Lavadores de Carros
• 2 Auxiliares de Estoque
• 1 Repositor de Mercadorias
• 1 Bordador à Máquina
• 1 Auxiliar de Saúde Bucal
• 1 Auxiliar de Confeitaria
• 1 Assistente Administrativo Financeiro
Ensino Fundamental – 6 vagas
• 2 Auxiliares de Marceneiro
• 2 Marceneiros
• 2 Costureiras
Curso Técnico ou Profissionalizante – 2 vagas
• 2 Técnicos em Edificações.
As vagas são atualizadas semanalmente e podem sofrer alterações conforme o preenchimento. Os interessados devem procurar o Sine Municipal de Porto Velho, em dois locais de atendimento:
Sede/Centro - Rua General Osório, n° 81, Centro
Unidade Praça CEU - Rua Antônio Fraga Moreira, n° 1706, bairro Juscelino Kubitschek, zona Leste.
O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
Contatos para informações:
(69) 3901-6414
(69) 9 8473-8546
(69) 9 8473-3411
Comentários
Seja o primeiro a comentar!