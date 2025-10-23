Prefeitura de Porto Velho leva serviços essenciais à Vila Princesa

Publicada em 23/10/2025 às 10h57
No próximo sábado (25), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizará mais uma edição do projeto Cidadania em Movimento, com serviços nas áreas de inclusão, assistência social, saúde e documentação.
O evento será na Escola Municipal João Afro Vieira, das 8h às 12h, à rua Francisco Fontinele, nº 200, na Vila Princesa, à margem da BR-364, sentido Acre. Contando com a parceria de diversas secretarias municipais e instituições comprometidas com o projeto, serão oferecidos os serviços:
- Cadastro Único (CadÚnico)
- Emissão de Carteiras do Idoso, do Autista e Id Jovem;
- Emissão Passe Livre Estadual – DER;
- Emissão do Relatório CNIS. CAGED – STRE;
- Registro Profissional – STRE;
- Consulta Abono Salarial – STRE;
- Consulta Seguro Desemprego – STRE;
- Emissão de Carteira do Trabalho Digital – STRE;
- Título de Eleitor – TRE;
- Alistamento Militar;
- Atendimento Psicossocial – Crea;
- Programa Mamãe Cheguei;
- Assessoria Jurídica – OAB;
- Orientação Programa Pé de Meia;
- Aferição de Pressão e Teste de Glicemia – Sindsaúde;
- Corte de Cabelo (Masculino e Feminino).
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Como em todas as edições do Cidadania em Movimento, o atendimento será limitado por senha. As senhas serão entregues por ordem de chegada. Os moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento, não será aceito documento de União Estável e, se divorciado, apresentar a Certidão de Casamento com a averbação do divórcio; RG e CPF; Foto 3x4; Comprovante de Residência original; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho e Cartão de Vacina.
Para as solicitantes dos benefícios do programa “Mamãe Cheguei” os documentos necessários são: Cadastro Único atualizado, RG, CPF e Cartão de Gestante; e para solicitar registro no Cadastro Único, os documentos são: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência e Declaração Escolar das crianças. Tudo original.
PARCERIAS
A ação social conta com a participação de parceiros como Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Junta Militar, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia e Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), Ordem dos Advogados (OAB/RO), dentre outros.
“Essa iniciativa é especialmente importante porque elimina barreiras de acesso, levando os serviços até onde o cidadão está. Para muitos moradores, especialmente os que vivem em áreas mais afastadas ou têm dificuldades de locomoção, essa é a única oportunidade de regularizar documentos, acessar benefícios sociais ou cuidar da saúde. O Cidadania em Movimento foi idealizado para oferecer atendimentos básicos à população, com ênfase nas regiões de maior vulnerabilidade. Trata-se de uma ação de inclusão social que reforça o compromisso da gestão Léo Moraes em promover cidadania às comunidades menos assistidas”, disse a secretária da Semias, Lucília Muniz de Queiroz.
