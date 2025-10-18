Prefeitura de Porto Velho intensifica fiscalização contra descarte irregular de lixo

Publicada em 18/10/2025 às 10h54
A Prefeitura de Porto Velho vem reforçando as ações de fiscalização para combater o descarte irregular de lixo nas ruas da capital. Esse é um problema que prejudica a limpeza urbana, o meio ambiente e a saúde da população. Com o objetivo de promover uma cidade mais limpa e sustentável, a gestão municipal está adotando medidas rigorosas, incluindo a notificação para quem for flagrado descartando resíduos de forma inadequada.
Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, além das penalidades, a Prefeitura realiza campanhas educativas para conscientizar a população sobre a importância do descarte correto do lixo e utilizando os locais apropriados, como lixeiras públicas e ecopontos.
“A Prefeitura autuou e notificou todas as pessoas que foram identificadas jogando lixo irregularmente lixo na rua. A gente vai continuar realizando essas fiscalizações e nesse caso já aqui, na rua Nicarágua, conseguimos identificar, cujo o motorista teve que fazer a sua limpeza. E não vamos parar por aí. Sabemos que é muito difícil identificar todo mundo que joga lixo, mas vamos seguir atuando de forma firme”, disse Léo Moraes.
Os trabalhos de fiscalização e notificações são fundamentais para coibir práticas que causam danos ao meio ambiente e atraem vetores de doenças. Além disso, o descarte irregular de lixo nas ruas da capital contribui diretamente para o aumento das alagações, especialmente em períodos de chuva. Quando lixo, entulho, sacolas plásticas e outros resíduos são jogados em locais inadequados, por exemplo, em bueiros, canais e sarjetas, eles acabam entupindo o sistema de drenagem urbana.
“Dessa maneira a gente vai evitar algo que é muito sensível e que muito prejudica o povo que são as alagações. Além disso doenças que são infelizmente proliferadas fruto da desorganização desse lixo que fica na rua. A gente precisa da ajuda de tudo mundo para juntos transformamos a nossa cidade”, finaliza o prefeito.
Por isso, a conscientização e fiscalização contra o descarte irregular são fundamentais para manter as cidades limpas e evitar esses problemas. O descarte correto do lixo é responsabilidade de todos e um gesto simples que faz toda a diferença para a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida na cidade. A Prefeitura de Porto Velho reforça: cuidar do ambiente urbano é cuidar da nossa saúde e do nosso futuro.
