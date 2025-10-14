Publicada em 14/10/2025 às 16h27
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), anunciou a abertura do Processo Seletivo para a contratação de voluntários. A iniciativa, regida pelo Edital N° 06/2025/Sema, busca selecionar cidadãos para colaborarem com as demandas da secretaria, promovendo o engajamento cívico em prol do meio ambiente.
Serão selecionados 44 voluntários, sendo 22 para início imediato e 22 para a formação de cadastro de reserva, distribuídos entre níveis médio e superior. As vagas de nível superior são para a função de agente administrativo. Para o nível médio, as oportunidades são para agente de campo (jardineiro), agente de campo (ajudante de obras e serviços gerais), e auxiliar de serviços gerais / agente de serviços operacionais.
Os voluntários selecionados receberão uma ajuda de custo diária de R$ 80 para despesas com alimentação e transporte. A carga horária é de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício ou qualquer obrigação trabalhista. O Termo de Adesão terá vigência de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.
As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico https://processoseletivo.portovelho.ro.gov.br/, no período de 13 a 17 de outubro de 2025. Os candidatos devem ter no mínimo 18 anos completos na data da inscrição e atender aos requisitos de escolaridade para a função desejada.
O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise da inscrição e dos documentos pessoais, de caráter eliminatório, e análise dos critérios de classificação, que levará em conta a formação e a experiência profissional dos candidatos. O resultado final será divulgado em 10 de novembro de 2025.
Para mais informações, os interessados devem consultar o edital completo.
Texto: Sema
