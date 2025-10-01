Prefeitura de Ji-Paraná recupera ruas no bairro Jardim Presidencial

Publicada em 01/10/2025 às 08h18
Na tarde desta segunda-feira, 29, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou os serviços de patrolamento em ruas sem pavimentação nos bairros. A ação atende à determinação do prefeito Affonso Cândido (PL) e tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana e garantir mais segurança aos moradores.
Nesta semana, as equipes operacionais, com apoio de maquinários, executaram serviços na rua Antônio Ferreira e na rua Santa Luzia, ambas localizadas no bairro Jardim Presidencial. As intervenções incluem o nivelamento do solo e melhorias no sistema de drenagem, com a construção de bacias de contenção. As medidas asseguram mais conforto e segurança para motoristas e pedestres que utilizam essas ruas.
O prefeito Affonso Cândido destacou a importância do trabalho de manutenção. “A conservação das ruas é essencial para garantir o acesso e a segurança dos moradores. Ainda temos ruas sem pavimentação asfáltica ou bloquetes, e elas precisam de atenção especial. Estamos comprometidos em oferecer melhores condições de tráfego e qualidade de vida para todos”, afirmou.
A Prefeitura reforça que os serviços de patrolamento continuarão sendo executados em diferentes bairros nos próximos dias, sempre em atendimento às demandas encaminhadas pela população. Os pedidos podem ser registrados pelo telefone e WhatsApp (69) 3416-4161 ou presencialmente na sede da Semosp, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
