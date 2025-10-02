Prefeitura de Ji-Paraná realiza reunião de alinhamento do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos

Publicada em 02/10/2025 às 16h05
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), representada pela secretária Sirlene Muniz, e da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), sob a liderança do secretário Marcus Cândido, realizou nesta terça-feira (01) a primeira reunião de alinhamento referente ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
Durante o encontro, foram discutidos os próximos passos para a execução do programa no município, que tem como objetivo garantir o fortalecimento da agricultura familiar e, ao mesmo tempo, promover a segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade.
A proposta debatida é que a Semasf assuma a parte burocrática do programa, cuidando da documentação e trâmites legais, enquanto a Semagri ficará responsável pela logística e articulação com os produtores rurais para assegurar a qualidade e a regularidade no fornecimento de alimentos.
Segundo a administração municipal, a parceria entre as secretarias é fundamental para otimizar recursos, integrar esforços e ampliar o alcance das políticas públicas. O PAA se destaca como um instrumento estratégico para valorizar o produtor local, fortalecer a economia rural e, ao mesmo tempo, garantir mais dignidade às famílias que recebem os alimentos.
Com a articulação da Prefeitura, o Programa de Aquisição de Alimentos será desenvolvido em Ji-Paraná de forma planejada, transparente e eficiente, unindo gestão pública e comunidade em torno de resultados concretos para o município.
