Prefeitura de Jaru promove capacitação de servidores voltada para Gestão de Almoxarifado

Publicada em 02/10/2025 às 08h40
A Prefeitura de Jaru realizou na manhã desta quarta-feira, 01, um treinamento de Gestão de Almoxarifado. Durante a capacitação, foram abordados temas como integração entre planejamento e gestão de estoques, critérios técnicos para a gestão de estoques, planejamento e previsão de demanda, processos de recebimento e inspeção, diretrizes de armazenamento e conservação, controle integrado, inventário, documentação e relatórios gerenciais, segurança e conformidade legal.
O treinamento faz parte do projeto de governança que está sendo implantado no município de Jaru, que tem como objetivo fortalecer a estrutura administrativa e obter o melhor custo benefício na prestação do serviço público, com maior eficiência e gestão de recursos.
Aplicado pelo Controlador-Geral do Município, Gimael Cardoso Silva, o curso envolveu a participação de 50 servidores das secretarias municipais de Gabinete - Segap, Saúde - Semusa, Desenvolvimento Social – Semdes, Infraestrutura e Serviços Públicos - Seminsp, Administração, Finanças e Orçamento - Semafo, Educação – Semed, Planejamento, Cidade e Desenvolvimento – Semplacide, e de Agronegócio e Meio-Ambiente – Semeagro.
