Prefeitura de Espigão do Oeste recebe novos reforços para melhor atendimento a população

Por ASSESSORIA
Publicada em 20/10/2025 às 09h29
Publicada em 20/10/2025 às 09h29
Na manhã da última sexta-feira, a Prefeitura de Espigão do Oeste recebeu dois novos servidores concursados, que passam a integrar o quadro efetivo do município.
O primeiro é o novo Auditor Fiscal Municipal, que atuará junto à SEMAF, fortalecendo o trabalho de fiscalização e gestão financeira. O segundo reforço é um servidor administrativo, que passa a contribuir com a Secretaria de Educação, apoiando as demandas administrativas e o bom funcionamento da rede municipal de ensino.
Essas nomeações demonstram o compromisso da Administração Municipal em valorizar o serviço público e melhorar o atendimento à população, garantindo mais eficiência e transparência na gestão.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!