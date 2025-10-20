Publicada em 20/10/2025 às 08h37
A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, em cumprimento ao disposto no artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e em observância ao princípio da administração participativa, convida Vossa Senhoria a participar da Audiência Pública para a apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o Exercício de 2026.
O evento será realizado conforme segue:
Data: quinta feira, 23 de outubro de 2025
Horário: 09h00min (horário local)
Local: Plenário da Câmara Municipal de Rolim de Moura
Endereço: Avenida João Pessoa, nº 4463 – Rolim de Moura – RO
Sua participação é de grande importância para a construção coletiva das políticas públicas e para o planejamento orçamentário do nosso município.
