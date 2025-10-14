Prefeitura assina ordem de serviço para construção da policlínica em Porto Velho; investimento é de aproximadamente R$ 30 milhões

Publicada em 14/10/2025 às 16h15
Na manhã desta segunda-feira (14), a Prefeitura de Porto Velho celebrou um momento histórico durante solenidade realizada no Teatro Banzeiros, quando, junto com o Governo Federal, assinou a ordem de serviço para a construção da Policlínica Municipal, uma das obras mais aguardadas pela população da capital.
A nova unidade de saúde será construída no cruzamento da rua Andréia e avenida José Vieira Caúla, na zona Leste de Porto Velho. O prédio contará com uma ampla e moderna infraestrutura voltada ao atendimento em diversas especialidades médicas, além de oferecer serviços de pronto atendimento.
O investimento total, de aproximadamente R$ 30 milhões, será financiado pelo Governo Federal por meio do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) — sendo R$ 16,9 milhões destinados à construção do prédio e R$ 13,1 milhões à compra de equipamentos e insumos hospitalares.
Léo Moraes disse que essa obra é mais um passo importante no caminho certo para melhorar o sistema de saúde
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a capital sofre há décadas com a carência de uma rede municipal de saúde estruturada, problema reconhecido inclusive pelo Ministério da Saúde no início deste ano.
“Nós estamos muito felizes com isso. Além de tantos outros serviços que já foram realizados — como o Corujão da Saúde nas zonas Leste e Sul, inaugurações de unidades de saúde, aquisição de máquinas de raio-x, entre outras ações, essa obra é mais um passo importante no caminho certo para melhorar o nosso sistema de saúde”, afirmou Léo Moraes.
Jaime Gazola reforçou a importância da parceria com o Governo Federal
O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, reforçou a importância da parceria com o Governo Federal. “Entregamos o projeto da obra ao Governo Federal, que a incluiu no PAC. São R$ 16 milhões para a construção e mais de R$ 13 milhões para equipar. Essa policlínica estará no coração da zona Leste, oferecendo atendimento especializado ao cidadão que busca tratamento”, destacou Gazola.
Presente ao evento, o superintendente do Ministério da Saúde em Rondônia, Sid Orleans, ressaltou a relevância da união entre os governos. “A Prefeitura e o prefeito são parceiros de primeira hora do Ministério da Saúde. Nosso objetivo é fazer uma Porto Velho melhor, garantindo uma saúde de qualidade para todos os porto-velhenses”, declarou Orleans.
Com habilidade política e capacidade de gestão, a Prefeitura de Porto Velho demonstra que é possível transformar a realidade da saúde pública municipal, garantindo mais qualidade de vida e bem-estar à população.
Foto: José Carlos
