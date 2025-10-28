Prefeito Léo Moraes atende pedido do vereador Pedro Geovar e anuncia estudo para criação de estacionamento ao lado do CPA

Publicada em 28/10/2025 às 08h00
A solicitação do vereador Pedro Geovar visa melhorar a mobilidade e o fluxo de veículos na Rua Pio XII, bairro Pedrinhas, em Porto Velho. Prefeito esteve no local e confirmou análise técnica do projeto.
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, anunciou que será realizado um estudo técnico para a criação de um estacionamento ao lado do Centro de Processamento Administrativo (CPA), localizado na Rua Pio XII, bairro Pedrinhas, zona urbana da capital.
A iniciativa atende a um pedido de providência do vereador Pedro Geovar (PP), que apresentou o requerimento nº 188/2025 à Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).
O documento apresentado por Geovar destaca o aumento no fluxo de veículos na região, especialmente em horários de pico, o que tem gerado transtornos e dificuldades para quem trabalha ou frequenta o CPA. Segundo o vereador, a criação do estacionamento vai melhorar a fluidez do trânsito, garantir mais segurança aos pedestres e evitar estacionamentos irregulares.
Durante visita ao local, o prefeito Léo Moraes gravou um vídeo confirmando o atendimento da solicitação e assegurou que a Semtran fará o estudo técnico necessário para viabilizar o projeto. “Estamos buscando soluções que melhorem a mobilidade urbana e garantam mais conforto à população”, afirmou o prefeito.
O vereador Pedro Geovar agradeceu a atenção do Executivo Municipal e reforçou que a proposta é uma demanda antiga dos servidores e moradores da região. “Essa área enfrenta sérios problemas de estacionamento. Com esse estudo, damos o primeiro passo para uma solução definitiva e organizada”, destacou.
O projeto deve passar agora pela análise técnica da equipe da Semtran, que avaliará a viabilidade do novo espaço e suas adequações à legislação de trânsito.
