Solicitação

Prefeito Léo Moraes atende pedido do vereador Pedro Geovar e anuncia estudo para criação de estacionamento ao lado do CPA

A iniciativa atende a um pedido de providência do vereador Pedro Geovar (PP), que apresentou o requerimento nº 188/2025 à Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).