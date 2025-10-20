Prefeito Affonso comemora Dia do Médico com mutirão de especialidades para zerar filas de atendimento

Publicada em 20/10/2025 às 08h28
Encerrar as filas de espera por consultas em diversas especialidades é o objetivo do prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), para garantir o atendimento da população que aguardava há mais de um ano por procedimentos na rede pública de saúde do município. Para isso, no sábado (18), foi realizado um mutirão de atendimentos especializados, reunindo profissionais de várias áreas médicas.
A ação, que celebrou o Dia do Médico, aconteceu das 7h às 13h, na Escola Tupá, localizada no distrito de Nova Colina. O mutirão contemplou atendimentos em Ortopedia, Dermatologia, Oftalmologia, Urologia, Proctologia, Pediatria, Endocrinologia, Cirurgia Vascular e Clínica Geral, além da Unidade Móvel Odontológica, multivacinação e exames preventivos.
“Pegamos a Secretaria de Saúde com uma fila muito grande de pessoas aguardando por procedimentos em diversas especialidades; são centenas apenas nas áreas que atendemos neste sábado. Nossa meta é acabar com essa fila, se possível ainda este ano, e garantir amplo acesso da população ji-paranaense à saúde”, destacou o prefeito Affonso Cândido.
O mutirão integra as ações estratégicas definidas pelo prefeito para fortalecer a rede municipal de saúde e ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), novas ações estão sendo planejadas para contemplar outras regiões, garantindo que mais pacientes sejam atendidos de forma rápida, eficiente e humanizada.
De acordo com a equipe técnica da Semusa, parte dos casos atendidos no mutirão recebeu diagnóstico e tratamento imediato, enquanto outros resultaram em pedidos de exames complementares e retornos para acompanhamento.
Durante o mutirão, o prefeito também visitou as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e destacou a importância da multivacinação na prevenção de doenças. “Temos que vacinar para prevenir. Estamos conscientizando nossa população sobre a importância da imunização. Estou aqui para motivar nossa equipe e chamar a sociedade: venha, vacine-se, proteja-se. Isso evita perigos maiores. Tomar a vacina é se proteger para viver em paz e com qualidade de vida”, finalizou Affonso Cândido.
