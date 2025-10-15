Policlínica Ana Adelaide adota novo procedimento para pacientes sem urgência

Publicada em 15/10/2025 às 11h38
Com o propósito de garantir mais agilidade no atendimento aos cidadãos que buscam a Policlínica Ana Adelaide, a Prefeitura de Porto Velho atualizou o protocolo de classificação de prioridade, estabelecendo o encaminhamento adequado para casos considerados sem urgência.
Esses casos geralmente envolvem queixas crônicas ou de baixa complexidade, como resfriados, contusões leves, escoriações, dor de garganta, ferimentos superficiais e outras situações que podem e devem ser tratadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
Agora, pacientes classificados com a cor azul serão atendidos após todos os outros casos prioritários e, em seguida, encaminhados para a unidade básica mais próxima, onde poderão dar continuidade ao atendimento médico oferecido pela Prefeitura.
Sandra Cardoso esclareceu que pacientes de classificação azul sairão com um comprovante de comparecimento
“Anteriormente, a gente não usava a classificação azul nos atendimentos da Ana Adelaide. Passamos a adotar esse critério para identificar o número de usuários que não precisam buscar a policlínica, mas sim uma unidade básica de saúde. Isso não significa que o paciente não será atendido, mas ele aguardará mais tempo, e o médico fará o devido encaminhamento para uma unidade próxima de sua casa”, explicou Sandra Maria Cardoso, diretora da Policlínica Ana Adelaide.
Ainda de acordo com a diretora, desde a adoção desse novo modelo de classificação foi constatado um grande número de pacientes procurando atendimento às segundas e quintas-feiras, em sua maioria buscando apenas atestados médicos.
“É difícil falar isso, mas é algo que observamos. Muitas queixas surgem porque o médico não fornece atestado em alguns casos. O atestado não é para acompanhante e nem para situações em que o paciente não precisaria estar aqui. Os pacientes de classificação azul sairão com um comprovante de comparecimento, e não com atestado médico”, esclareceu Sandra Cardoso.
Para ilustrar o impacto desse comportamento, somente em setembro a Policlínica Ana Adelaide realizou 8.126 atendimentos, sendo 900 classificados como azul e 4.602 como verde — ambas categorias consideradas de baixa ou nenhuma urgência.
Esses números revelam que mais da metade dos atendimentos poderiam ter sido realizados nas unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade, sem sobrecarregar o atendimento da policlínica.
A Prefeitura de Porto Velho segue atuando de forma intensiva para melhorar a qualidade e a eficiência dos atendimentos em todas as unidades de saúde municipais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!