Polícia prende suspeitos de incendiar provedores de internet em Theobroma e Jaru

Publicada em 08/10/2025 às 09h15
A Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio d o 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), atuou de forma decisiva em operação conjunta com a 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco 2) e a Delegacia de Polícia Civil em Jaru, que resultou na prisão em flagrante de três indivíduos suspeitos de envolvimento em ataques incendiários a provedores de internet nos municípios de Theobroma e Jaru, ocorridos na noite de segunda-feira (06).
Logo após os atentados, o Setor de Inteligência do 8º BPM iniciou diligências ininterruptas, compartilhando informações com as equipes da Polícia Civil, o que possibilitou o rápido rastreamento dos suspeitos. A ação coordenada das forças de segurança culminou na localização e prisão dos criminosos quando tentavam fugir em direção ao município de Vale do Anari.
Durante a abordagem, os policiais localizaram ainda dois pés de maconha, agravando a situação jurídica dos detidos. Os indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde a Draco 2 lavrou o auto de prisão em flagrante pelos crimes de integração em organização criminosa, incêndio criminoso, associação para o tráfico e posse de drogas.
As investigações indicam que os crimes foram praticados por integrantes de uma organização criminosa que vinha atuando de forma articulada na região, utilizando ataques a empresas de telecomunicações como meio de extorsão e intimidação.
