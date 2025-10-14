Polícia Militar prende suspeitos de cometerem onda de roubos na cidade
Por Rondonianews.com
Publicada em 14/10/2025 às 08h50
 A Polícia Militar de Rolim de Moura agiu com rapidez e eficiência e conseguiu prender, nesta segunda-feira (13), os suspeitos de estarem envolvidos em uma onda de assaltos que vinha ocorrendo nos últimos dias no município.

Após intensas diligências e levantamentos realizados pelas equipes de serviço, os militares localizaram e detiveram os suspeitos, que foram conduzidos à UNISP (Unidade Integrada de Segurança Pública) para os procedimentos cabíveis.

A ação rápida da PM reforça o compromisso da corporação com a segurança da população rolimourense, demonstrando eficiência no combate à criminalidade. 

