Polícia Militar preende dois por tráfico de drogas em Chupinguaia

Publicada em 13/10/2025 às 14h15
A Polícia Militar desencadeou mais uma ação efetiva que resultou na prisão de dois homens por envolvimento no tráfico de drogas em Chupinguaia. A prisão ocorreu na noite de domingo, 11, após monitoramento de atividades suspeitas na região.
Os policiais militares abordaram, C.A.A.S. de 25 anos em um veículo no perímetro urbano e durante a abordagem, os policiais descobriram que outro indivíduo identificado pelas iniciais M.V.M.S. 20 anos teria dado dinheiro para comprar “pinos” usados para embalar entorpecentes. A casa de M.V.M.S. foi identificada como ponto de armazenamento e venda de entorpecentes.
Ao perceber a aproximação dos policiais, M.V.M.S. tentou fugir pelos fundos do quintal lançando uma sacola sobre o muro, mas foi capturado. Dentro da sacola foram encontrados diversos invólucros contendo substâncias com características de maconha, crack e cocaína, acondicionadas para comercialização. Na residência também foram encontrados pés de maconha.
Na residência do primeiro abordado, C.A.A.S., foram encontrados quatro tabletes prensados de maconha, confirmando armazenamento e tráfico.
Os dois homens foram presos e conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, junto com os entorpecentes.
Outras ações ocorrerão nos próximos dia na região para coibir o tráfico e o comércio de entorpecentes na região.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!