Polícia Militar fecha conveniência da droga em Porto Velho

Policiais militares do 5º Batalhão, em Porto Velho, comandados pelo sargento PM Machado, em patrulhamento pelo bairro Tancredo Neves, receberam informações de populares que preferiram não se identificar, por medo de represálias. Os relatos indicavam que, em uma conveniência situada na avenida Alexandre Guimarães, estaria ocorrendo a mercancia de entorpecentes.
Segundo as denúncias, no local estava acontecendo uma festa, onde diversas pessoas consumiam bebidas alcoólicas e drogas. O suposto responsável pela venda seria o proprietário do estabelecimento, acompanhado de sua namorada.
Diante das informações, esta guarnição solicitou apoio de outras equipes e se dirigiu ao estabelecimento denunciado. Ao se aproximar do local, o indivíduo, identificado como proprietário, fugiu para os fundos da conveniência.
Foi realizado um acompanhamento tático, logrando-se êxito em abordá-lo no interior da residência situada nos fundos. Ele foi identificado como R. R. L., Durante a busca pessoal, foram encontrados 10 invólucros de substância análoga à cocaína e uma quantia em dinheiro trocado.
Na averiguação da residência, foram localizados outros invólucros da mesma substância, além de mais dinheiro trocado, celulares, notebooks, bebidas alcoólicas e cigarros de procedência duvidosa.
No caixa da conveniência, onde se encontrava a namorada do conduzido, C. L., foram localizados cinco invólucros de substância análoga à cocaína. Também foram observados invólucros abertos e vazios jogados ao chão.
As demais guarnições realizaram a abordagem aos frequentadores da festa, sendo que, após verificação, foram dispensados aqueles que não possuíam nada de ilícito.
Diante dos fatos e das substâncias entorpecentes, do dinheiro e dos objetos de procedência duvidosa, foi dada voz de prisão ao casal com base na Lei nº 11.343/06 (Art. 33 – Tráfico de Drogas), sendo-lhes informados seus direitos constitucionais e, posteriormente, apresentados na DEFLAG para as providências cabíveis. Ressalta-se que o local é amplamente conhecido pelas guarnições de serviço como ponto de tráfico e uso de drogas, frequentemente frequentado por indivíduos faccionados.
Objetos apreendidos:
– 58 invólucros de substância entorpecente análoga à cocaína, sendo 04 abertos;
– R$ 631,00 (seiscentos e trinta e um reais) em espécie;
– R$ 10,85 (dez reais e oitenta e cinco centavos) em moedas;
– 03 máquinas de cartão da marca Ton;
– 08 câmeras de monitoramento;
– 02 HTs (rádios comunicadores);
– 01 notebook Dell;
– 01 notebook Asus;
– 01 notebook Samsung;
– 01 pote de creatina (aberto);
– 01 celular Motorola E7 Power, cor cinza;
– 01 celular iPhone 13, cor azul, capa preta;
– 01 celular Motorola Moto G54, cor verde;
– 01 celular Xiaomi Redmi 14C, cor preta, capa transparente;
– 01 relógio Invicta, cor dourada;
– 01 anel dourado;
– 01 cordão dourado com pingente dourado;
– 01 relógio dourado (segundo);
– 01 garrafa de White Horse;
– 02 garrafas de Old Parr;
– 01 garrafa de Red Label;
– 06 maços de cigarros da marca Point;
– 57 carteiras de cigarros de marcas variadas;
– 01 mochila de cor preta.
