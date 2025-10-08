Polícia Civil prende homem acusado de homicídio ocorrido na Vila Samuel

Publicada em 08/10/2025 às 14h41
Nesta quarta (08), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Candeias do Jamari, cumpriu prendeu A. U. V.., investigado pela prática de homicídio ocorrido no distrito de Vila Samuel, em setembro de 2024. O investigado foi capturado na localidade conhecida como Vila Nova Samuel. Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia de Candeias do Jamari para as providências legais cabíveis.
O Crime
De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia de Candeias do Jamari, o homicídio ocorreu na noite de 25 de setembro de 2024, por volta das 22h, no distrito de Vila Samuel. A vítima, identificada como A. R. da S., foi encontrada já sem vida nas proximidades de sua residência, localizada na Linha 45. O corpo apresentava uma perfuração nas costas.
Testemunhas relataram que o crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo um aparelho celular, apontando A. U. V. como o principal suspeito. Após a coleta de provas e o aprofundamento das investigações, a autoridade policial representou pela prisão do investigado, posteriormente decretada pela Justiça.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a celeridade e eficiência das investigações criminais, destacando o empenho na localização e prisão do autor confesso, assegurando a devida responsabilização e o amparo à memória da vítima.
