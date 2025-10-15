Polícia Civil prende foragido acusado de homicídio na Operação Venator

Publicada em 15/10/2025 às 08h50
A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) e com apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil, deflagrou a Operação Venator nesta terça-feira (14), em Vilhena. A ação resultou na prisão de F.B.P., que estava foragido da Justiça e é acusado de homicídio.
O nome da operação, “Venator” (que significa “caçador” em latim), simboliza a busca estratégica e incessante da Polícia Civil para localizar e capturar criminosos perigosos.
O investigado F.B.P. é apontado como um dos autores do homicídio de A. Z., ocorrido na noite de 18 de julho de 2025, em frente a um bar em Vilhena. O outro autor do crime já havia sido preso anteriormente.
Segundo as investigações, a vítima foi brutalmente agredida com socos, chutes e golpes de capacete. A discussão que motivou a violência foi fútil, originada pelo furto de uma mangueira de jardim e uma extensão de fio de cobre. A. Z. foi socorrido com traumatismo craniano grave e veio a falecer no dia seguinte, 19 de julho.
Com a prisão, a Polícia Civil de Rondônia reitera seu compromisso com a elucidação de crimes contra a vida e destaca o trabalho contínuo das equipes investigativas. A instituição ressalta que a colaboração da comunidade é essencial para o sucesso das ações policiais.
