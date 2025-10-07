Polícia Civil deflagra Operação “Mãos Limpas” em Porto Velho e Alto Paraíso

Publicada em 07/10/2025 às 08h50
Na manhã desta terça-feira (07), a Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio da 1ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO 1), deflagrou a Operação “Mãos Limpas”, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e medidas cautelares referentes à investigação de desvio de materiais da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) de Porto Velho.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na capital — um na residência de um servidor público e outro na própria SEMUSA —, além de um terceiro mandado na cidade de Alto Paraíso/RO, na casa de um suposto intermediário da venda dos materiais desviados.
As ordens judiciais também determinaram afastamento de cargo público, proibição de acesso a órgãos municipais, restrição de contato entre investigados, entrega de passaporte e vedação de saída da Comarca, garantindo a efetividade da investigação e evitando interferências no processo.
A ação foi coordenada pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECCO), por meio da DRACO 1 e da Delegacia de Combate à Corrupção (DECOR), com apoio da Delegacia Regional de Ariquemes e da Delegacia de Alto Paraíso. Cerca de 20 policiais civis participaram da operação, que investiga três suspeitos pelos desvios de bens públicos.
A operação recebeu o nome “Mãos Limpas” em alusão à apreensão de álcool 70º, material comumente usado para higienização de superfícies e das mãos, simbolizando o compromisso da Polícia Civil de Rondônia com a lisura e integridade na administração pública.
