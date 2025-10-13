PM prende motorista embriagado dormindo dentro do veículo em semáforo

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 13/10/2025 às 09h50
Um homem de 39 anos foi preso por embriaguez na madrugada desta segunda-feira (13), na Avenida Guaporé com Rio de Janeiro, bairro Lagoinha, zona leste de Porto Velho.
Testemunhas acionaram a PM devido o veículo modelo Renaut Kardian ter sido visto parado por muito tempo no semáforo, com o motorista desacordado.
Quando a guarnição chegou, encontrou o condutor completamente bêbado dormindo sob o volante, e depois de muito esforço conseguiu acordar o indivíduo, que se recusou a fazer o teste do bafômetro.
Devido apresentar sinais visíveis de embriaguez o motorista foi conduzido ao Departamento de Flagrantes.
