PM faz cerco após denúncias que homem havia sido amarrado e baleado

Publicada em 09/10/2025 às 09h00
Várias equipes da PM realizam abordagens na noite desta quarta-feira (08), em combate a criminalidade no residencial Orgulho do Madeira, bairro Socialista em Porto Velho.
Policiais da Força Tática, Rádio Patrulha, BPTAR e Batalhão de Operações Especiais (BOPE), fazem o cerco em locais com mais incidências de tráfico de drogas e ataques a tiros.
As equipes também fizeram buscas após denúncias que um homem havia sido amarrado e baleado, no entanto nenhuma vítima de agressão foi encontrada. As diligências continuam para coibir criminosos no condomínio.
