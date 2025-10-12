PM apreende menores e arma de fogo após tentativa de fuga

Publicada em 12/10/2025 às 10h10
Durante uma ação de patrulhamento preventivo realizada pela Polícia Militar em Presidente Médici, dois menores de idade foram apreendidos após uma tentativa de fuga. A ocorrência teve início quando a guarnição tentou abordar uma motocicleta Yamaha Factor YBR125E, de cor preta. O condutor desobedeceu à ordem de parada e passou a conduzir o veículo pela contramão, colocando em risco pedestres e motoristas que trafegavam pela via.
No acompanhamento policial, os militares seguiram pela BR-364 até a Rua Presidente Médici, onde o condutor entrou em uma residência localizada na Rua 07 de Setembro. Nos fundos do imóvel, os policiais conseguiram interceptar os suspeitos. Durante a abordagem, o passageiro foi visto dispensando um objeto na área do quintal. Após buscas no local, os policiais encontraram um revólver calibre .38, contendo seis munições intactas.
Diante dos fatos, os adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma apreendida, para as providências cabíveis. Os responsáveis foram acionados e compareceram à unidade policial.
